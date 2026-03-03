Более 600 сотрудников ЖДМ остаются в «техническом отпуске» еще на месяц

Напомним, изначально «технический отпуск» для сотрудников ЖДМ объявляли на период с 22 декабря по 12 января, после чего его продлили до февраля. В начале февраля руководство ЖДМ заявило, что в вынужденном отпуске останутся более 1000 работников организации, но только те, кто «напрямую не связан с движением поездов, механики, персонал станции, монтажники путей — там, где это необходимо, все люди на своих рабочих местах».