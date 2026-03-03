Более 600 сотрудников ЖДМ остаются в «техническом отпуске» еще на месяц

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Для более чем 600 сотрудников «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ) срок «технического отпуска» продлевается до конца марта этого года. Об этом заявил директор предприятия Сергей Котельник.
По его словам, данная мера направлена на экономию бюджета и продлевается уже во второй раз.
«Мы действительно продлили (“технический отпуск” — Ред.), только количество работников в техпростое уже гораздо меньше. То есть это последний месяц, когда мы так делаем, в апреле начинаем работать все 100 процентов уже в штатном режиме», — заявил он в интервью для Teleradio-Moldova.
Напомним, изначально «технический отпуск» для сотрудников ЖДМ объявляли на период с 22 декабря по 12 января, после чего его продлили до февраля. В начале февраля руководство ЖДМ заявило, что в вынужденном отпуске останутся более 1000 работников организации, но только те, кто «напрямую не связан с движением поездов, механики, персонал станции, монтажники путей — там, где это необходимо, все люди на своих рабочих местах».
Тем временем правительство одобрило реорганизацию госпредприятия ЖДМ. Согласно проекту, реорганизация пройдет путем разделения и создания нового субъекта — Акционерного общества «Железная дорога Молдовы “Пассажиры и грузы”. Новая организация будет иметь полностью государственный капитал и возьмет на себя деятельность по железнодорожным пассажирским и грузовым перевозкам.