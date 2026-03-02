ЦБ опубликовал новый курс доллара на 3 марта 2026 года

Ранее KP.RU сообщил, что нынешняя ситуация с долларом находится в рамках прогноза. Российскую валюту сейчас поддерживает высокая цена на нефть. И в ближайшее время вряд ли что изменится. Ведь эскалация на Ближнем Востоке не играет на руку иностранной валюте. А цены на нефть продолжат расти из-за закрытия территорий в следствии ударов.