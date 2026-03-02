ЦБ опубликовал новый курс доллара на 3 марта 2026 года

Центробанк опубликовал новый курс доллара по состоянию на 3 марта 2026 года. Он составит 77,1734 рубля. Об этом говорится на официальном сайте ЦБ РФ.
«Котировки евро и юаня: 90,7307 и 11,196 ₽ Курс доллара: 77,2736 ₽ Курсы евро и юаня 2 марта: 91,2965 и 11,2394 ₽», — указано на портале ведомства.
Не исключено, что в марте доллар может подорожать до 80−83 рублей, но при улучшении внешнеполитической ситуации и сохранении продаж валюты по бюджетному правилу. Также курс может остаться в диапазоне 73−76 рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что нынешняя ситуация с долларом находится в рамках прогноза. Российскую валюту сейчас поддерживает высокая цена на нефть. И в ближайшее время вряд ли что изменится. Ведь эскалация на Ближнем Востоке не играет на руку иностранной валюте. А цены на нефть продолжат расти из-за закрытия территорий в следствии ударов.