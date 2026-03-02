В России автопроизводители массово переименовывают комплектации машин

В России крупные автопроизводители начали массово переименовывать комплектации своих машин, используя русифицированные варианты. Информация об этом появилась на официальных сайтах автомобильных компаний.
Так, изменения коснулись предприятия АвтоВАЗ — в этом случае компания изменила большую часть названий комплектаций, переведя их на русский язык. Некоторые модификации, не имеющие дословного перевода, были заменены на похожие названия — появились версии «Практик» и «Драйв», сменившие «Life» и «Enjoy».
Схожие изменения произошли у марок «Москвич», Tenet и прочих автопроизводителей. Напомним, что с 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка. Инициатива предусматривает ограничения на использование иностранных слов, которые можно оставлять только в случае зарегистрированных товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания.