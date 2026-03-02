«АвтоВАЗ» русифицировал названия комплектаций Life и Techno

В феврале Министерство транспорта РФ направило в правительство обновлённый перечень автомобилей, допустимых для работы в такси с 1 марта 2026 года. В список вошли кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, седаны S-класса от бренда Tenet, пассажирские микроавтобусы Sollers SF1 и SP7, а также «Волжанка» — новая модель «Волги», запуск которой намечен на апрель. Решение расширить реестр приняли после критики рынка: участники указывали, что предыдущая версия игнорировала уже выпускаемые в России автомобили с высокой локализацией. Ранее в документе значились Lada Granta, Vesta, Aura, Largus, Niva, «Москвич» 3, 3е, 6, 8, Evolute и Voyah.