«Москвич» анонсировал старт продаж новых кроссоверов M-70 и M-90 в марте

В феврале вице-премьер Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили на заводе «Москвич» выпуск электрических и гибридных автомобилей под маркой Umo. Производство наладит компания EVM — проект стал результатом кооперации бизнеса, федеральных властей и столичного правительства. В секретариате Мантурова пояснили: в рамках специального инвестконтракта производитель взял на себя расширенные обязательства по локализации в обмен на преференции, а Москва предоставила производственные мощности.