Шнейдерман оценил перспективы золота на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Цены на золото и серебро растут на фоне усиления геополитической напряженности и опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом «Известиям» рассказал эксперт Александр Шнейдерман.
По его словам, обострение ситуации в Персидском заливе традиционно усиливает спрос на защитные активы. Инвесторы сокращают долю рисковых инструментов и наращивают позиции в драгоценных металлах. Золото реагирует быстрее и сильнее из-за опасений по поводу инфляции и перебоев в поставках нефти. При сохранении напряженности котировки способны протестировать годовые максимумы в районе 5,6 тысячи долларов и выше. Серебро движется вслед за золотом, но остается более волатильным из-за высокой доли промышленного спроса, его ожидаемый диапазон на неделю составляет 80−105 долларов.
Золото следует рассматривать как страховку сбережений и элемент диверсификации, а не способ быстро заработать, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. В консервативном портфеле доля золота обычно составляет 5−10 процентов, а горизонт инвестирования должен быть от пяти до десяти лет. Эксперт отметил, что для снижения рисков нужно использовать стратегию постепенного накопления. Среди вариантов вложений он назвал обезличенные металлические счета, слитки и монеты, биржевые инструменты, а также акции золотодобывающих компаний, предупредив о сопутствующих рисках каждого из них.
Ранее эксперт Эндрю Липоу заявил, что атаки на танкеры на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть.