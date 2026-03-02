Шнейдерман оценил перспективы золота на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Золото следует рассматривать как страховку сбережений и элемент диверсификации, а не способ быстро заработать, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. В консервативном портфеле доля золота обычно составляет 5−10 процентов, а горизонт инвестирования должен быть от пяти до десяти лет. Эксперт отметил, что для снижения рисков нужно использовать стратегию постепенного накопления. Среди вариантов вложений он назвал обезличенные металлические счета, слитки и монеты, биржевые инструменты, а также акции золотодобывающих компаний, предупредив о сопутствующих рисках каждого из них.