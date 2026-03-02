Продать и не «краснеть» за нового владельца: Автоюрист оценил идеальную защиту от чужих штрафов

Поэтому внедрение автоматической процедуры снятия автомобиля с учёта после продажи — очень важное и нужное решение. Если эта услуга будет действительно работать так, как обещают, то она поможет избавиться от таких неприятных ситуаций, уверен Славнов. Продавцы не будут переживать о том, что на их автомобиле остались штрафы или ограничения, — система самостоятельно и своевременно снимет машину с учёта после продажи, что уменьшит вероятность того, что «прилетят» лишние штрафы за чужие проступки.