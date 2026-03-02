Из Дубая вылетели рейсы в Казань, Новосибирск и Екатеринбург

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Рейсы в Казань, Новосибирск и Екатеринбург вылетели из международного аэропорта Дубая впервые за двое с лишним суток. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.
«Рейсы в Казань, Новосибирск и Екатеринбург отправлены, их выполняет компания Flydubai», — сказал собеседник агентства. Ранее отсюда также вылетел борт того же перевозчика в московский аэропорт Внуково.
Несколько часов назад управление по связям с общественностью эмирата информировало, что аэропорты Дубая могут возобновить работу в ограниченном режиме. Речь идет о международном аэропорте Дубая и аэропорте Аль-Мактум. Однако пресс-служба рекомендует не выезжать в аэропорты, пока авиакомпания «не связалась напрямую с подтвержденным временем вылета».
К настоящему моменту в московском аэропорту Шереметьево приземлились самолеты из Абу-Даби и Маската, также ставшие первыми за почти трое суток. При этом, как поясняли ТАСС в аэропорту, в обратном направлении самолет в Абу-Даби также полетит с пассажирами, регистрация которых уже ведется.