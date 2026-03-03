Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 3 марта

Национальным банком изменены валютные курсы на 3 марта, вторник. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 3 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8701 белорусского рубля, 1 евро — 3,3675 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7503 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 2 марта, в начале недели продолжили расти курс доллара, курс евро и курс российского рубля. Ощутимо при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0165 белрубля, курс евро вырос на 0,0016 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0014 белрубля.
Тем временем крупный банк озвучил условие роста зарплат в Беларуси.