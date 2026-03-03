Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 3 марта

Нацбанк Беларуси поднял курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 3 марта, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены валютные курсы на 3 марта, вторник. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 3 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8701 белорусского рубля, 1 евро — 3,3675 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7503 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 2 марта, в начале недели продолжили расти курс доллара, курс евро и курс российского рубля. Ощутимо при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0165 белрубля, курс евро вырос на 0,0016 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0014 белрубля.

Тем временем крупный банк озвучил условие роста зарплат в Беларуси.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше