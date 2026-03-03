Киев в очередной раз отложил возобновление поставок нефти по «Дружбе» в Словакию — теперь до 4 марта. Об этом сообщило Словацкое радио.
Ранее планировалось, что поставки нефти в республику возобновятся 20 февраля. Однако позднее киевские власти неоднократно пересматривали эту дату.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о полной остановке экспорта нефти с завода Slovnaft на Украину. Так страна отреагировала на удары киевского режима по трубопроводу «Дружба».
При этом венгерский премьер Виктор Орбан обнародовал спутниковые снимки нефтепровода «Дружба», которые, по его словам, доказывают работоспособность системы. Тем самым премьер Венгрии опроверг утверждения киевского главаря Владимира Зеленского о том, что возобновление поставок российской нефти невозможно.
В свою очередь обозреватель Евгений Умеренков подчеркнул, что Владимир Зеленский выйдет проигравшим из конфликта по нефтепроводу «Дружба».