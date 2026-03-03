В Артёме открыли завод МОНТЕ по выпуску железобетонных конструкций

Компания «МОНТЕ», резидент Свободного порта Владивосток, запустила в Артёме завод по выпуску железобетонных конструкций с заявленной мощностью свыше 9 млн изделий в год. Предприятие ежегодно рассчитывает производить более 4 млн стеновых и вентиляционных блоков, 1,2 млн тротуарных и дорожных бордюров и около 180 тыс. квадратных метров бетонной плитки. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. По соглашению с КРДВ в проект вложено 100 млн рублей. На площадке создали 34 рабочих места.
Директор ООО «МОНТЕ» Карен Оганисян говорит, что статус резидента СПВ стал для компании решающим при запуске производства: поддержка корпорации помогла быстро пройти все административные процедуры. Это позволило сосредоточиться на настройке технологической линии. Руководитель рассчитывает в короткие сроки выйти на проектные показатели и занять свою нишу на рынке стройматериалов Приморья. В ассортименте завода — бордюрный камень, брусчатка, а также стеновые, перегородочные и вентиляционные блоки.
Для работы площадки компания закупила две бетоноформовочные машины, сушильные камеры, вилочные погрузчики, линию для упаковки готовой продукции и комплект прессформ. В КРДВ отмечают, что производственный процесс на новом предприятии полностью автоматизирован.