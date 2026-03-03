В Артёме открыли завод МОНТЕ по выпуску железобетонных конструкций

Компания «МОНТЕ», резидент Свободного порта Владивосток, запустила в Артёме завод по выпуску железобетонных конструкций с заявленной мощностью свыше 9 млн изделий в год. Предприятие ежегодно рассчитывает производить более 4 млн стеновых и вентиляционных блоков, 1,2 млн тротуарных и дорожных бордюров и около 180 тыс. квадратных метров бетонной плитки. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. По соглашению с КРДВ в проект вложено 100 млн рублей. На площадке создали 34 рабочих места.