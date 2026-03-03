Трехочковая труба и бюджетные миллионы: многотонные грузовики пугают пригород Владивостока

С недавних пор автодорога полюбилась водителям большегрузного автотранспорта. По ней грузовики объезжают пункт весогабаритного контроля, расположенный на федеральной трассе. При этом никого не смущают запрещающие дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», которые установлены на въездах в поселения. Оно и понятно, штраф за нарушение требований знака — от 5 тысяч рублей, что в десятки раз меньше по сравнению со штрафами за перегруз и несоблюдение габаритов. Вот только жертвами такой экономии становятся обычные люди — жители населенных пунктов, через которые проходит этот импровизированный объезд. Так, например, в селе Прохладном проезжая часть граничит со школой, а в большей части селения вдоль дороги тротуары отсутствуют полностью. ИА DEITA.RU несколько лет назад уже поднимало этот вопрос, тротуар и даже освещение со светофором даже сделали, но только на 200-метровом участке, непосредственно прилегающем к территории школы, но на этом и остановились.
Кроме того, отремонтированная автодорога Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз, проходящая через три поселка Прохладное, Зима Южная и Шмидтовка и, если судить по знакам, не совсем предназначенная для движения тяжелогруженной техники, находится на гарантии подрядной организации.
Как сообщили корреспонденту агентства в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья, работы за счет краевого бюджета выполнялись краевым же предприятием АО «Примавтодор». Так, в прошлом году на 5-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз демонтировали аварийный мост, который предположительно там был с 50-х годов прошлого года. Автомобильная дорога Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз была построена в 50-х годах. Предположительно, мост был возведен в тот же период. Помимо демонтажа, рабочие провели расчистку русла реки и «монтаж трёхочковой водопропускной трубы», а также отсыпали земляное полотно из скального грунта с уплотнением. В этом году обещают его заасфальтировать, когда придет тепло. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с момента приемки выполненных работ. Стоимость работ составила 11,5 млн рублей, деньги выделяли из краевого бюджета. В предыдущем году «Примавтодор» восстановил 500 метров подъезда к Шмидтовке и километр трассы Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз. Стоимость работ составила 47,5 млн рублей, также за счёт краевого бюджета. Интересно, сколько продержится отремонтированная дорога и мост, если по ним активно двигаются большегрузы? Понятно, что в случае необходимости гарантийного ремонта после такой эксплуатации конечным плательщиком все равно останется бюджет Приморского края, ведь именно региональное правительство является владельцем «Примавтодора».