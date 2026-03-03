Трехочковая труба и бюджетные миллионы: многотонные грузовики пугают пригород Владивостока

С недавних пор автодорога полюбилась водителям большегрузного автотранспорта. По ней грузовики объезжают пункт весогабаритного контроля, расположенный на федеральной трассе. При этом никого не смущают запрещающие дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», которые установлены на въездах в поселения. Оно и понятно, штраф за нарушение требований знака — от 5 тысяч рублей, что в десятки раз меньше по сравнению со штрафами за перегруз и несоблюдение габаритов. Вот только жертвами такой экономии становятся обычные люди — жители населенных пунктов, через которые проходит этот импровизированный объезд. Так, например, в селе Прохладном проезжая часть граничит со школой, а в большей части селения вдоль дороги тротуары отсутствуют полностью. ИА DEITA.RU несколько лет назад уже поднимало этот вопрос, тротуар и даже освещение со светофором даже сделали, но только на 200-метровом участке, непосредственно прилегающем к территории школы, но на этом и остановились.