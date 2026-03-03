Более 114 млн рублей выделят Комсомольску-на-Амуре на обеспечение дорожного движения

Деньги пойдут на модернизацию пешеходных переходов на перекрёстках: пр. Ленина и пр. Первостроителей; пр. Ленина и ул. Сидоренко; пр. Ленина и ул. Котовского; ул. Комсомольской и ул. Пионерской; ул. Кирова и ул. Орджоникидзе; ул. Котовского и ул. Пендрие; ул. Комсомольской и ул. Лётчиков. А также в районе дома № 38/2 по ул. Дзержинского, у дома № 10 по пр. Октябрьскому, в пер. Проезжем (у дома № 57/3 по Аллее Труда), на ул. Станционной у хладокомбината. Будут модернизированы пешеходные переходы на площадях Ленина и Металлургов.