Более 114 млн рублей выделят Комсомольску-на-Амуре на обеспечение дорожного движения

По решению губернатора края Дмитрия Демешина в этом году Комсомольску-на-Амуре выделено более 114 млн рублей на мероприятия по обеспечению дорожного движения. Краевая программа по БДД соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
«В этом году на мероприятия по безопасности дорожного движения в Комсомольске из краевого бюджета выделено более 114 млн рублей», — говорится в сообщении.
Деньги пойдут на модернизацию пешеходных переходов на перекрёстках: пр. Ленина и пр. Первостроителей; пр. Ленина и ул. Сидоренко; пр. Ленина и ул. Котовского; ул. Комсомольской и ул. Пионерской; ул. Кирова и ул. Орджоникидзе; ул. Котовского и ул. Пендрие; ул. Комсомольской и ул. Лётчиков. А также в районе дома № 38/2 по ул. Дзержинского, у дома № 10 по пр. Октябрьскому, в пер. Проезжем (у дома № 57/3 по Аллее Труда), на ул. Станционной у хладокомбината. Будут модернизированы пешеходные переходы на площадях Ленина и Металлургов.
Кроме этого, будут изготовлены и установлены 248 дорожных знаков на пр. Ленина от пр. Первостроителей до пр. Мира.
На ул. Лазо, от моста через р. Силинку в сторону ул. Водонасосной установят металлические барьерные ограждения протяжённостью 712 м для разделения встречных направлений движения. Здесь же нанесут соответствующую дорожную разметку и поставят необходимые знаки.
По нечётной стороне пр. Первостроителей от Магистрального шоссе до ул. Вокзальной отремонтируют тротуар.
Два аукциона по определению подрядчиков, которые будут выполнять указанные работы, уже размещены. По остальным идёт подготовка документов.
Меры по безопасности дорожного движения, которые поэтапно реализуются в Комсомольске, дают свой положительный эффект, за последние несколько лет у нас сокращается число ДТП, количество погибших и пострадавших в них.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что 30 муниципальных образований Хабаровского края получат поддержку в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На мероприятия выделят 300 млн рублей из краевого бюджета.