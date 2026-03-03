«Интерлизинг»: полная локализация таксопарка России завершится к 2030−2032 годам

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон, устанавливающий требования по локализации авто для такси. Включение машины в региональный реестр теперь допускается при уровне локализации не менее 3,2 тыс. баллов либо при производстве в рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.