«Интерлизинг»: полная локализация таксопарка России завершится к 2030−2032 годам

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Переход на новые требования по локализации авто такси в РФ будет поэтапным и полностью завершится к 2030−2032 годам. К этому моменту доля отечественных машин в этом сегменте может превысить 75−80%, сообщили ТАСС в ГК «Интерлизинг».
«Закон предусматривает региональные отсрочки: Сибирский ФО переходит на новые требования с 2028 года, Дальний Восток с 2030 года. Это означает, что полная локализация таксопарка страны завершится к 2030−2032 годам. К этому моменту доля отечественных автомобилей в такси, по нашей оценке, может превысить 75−80%», — говорится в исследовании компании.
С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон, устанавливающий требования по локализации авто для такси. Включение машины в региональный реестр теперь допускается при уровне локализации не менее 3,2 тыс. баллов либо при производстве в рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
В сегменте «Эконом», где, по данным «Интерлизинга», в 2025 году лидировали Hyundai Solaris (21%) и Kia Rio (19%), на смену им придут Lada Granta, Vesta, семиместный Lada Largus и электромобиль Evolute i-Pro. В «Комфорте» и «Комфорте+» основными альтернативами станут Haval Jolion, возрожденный Solaris, «Москвич 3» и Lada Aura.
Рост парка локализованных машин увеличит спрос на сервисы, однако в авторемонте не заполнено около 150 тыс. вакансий. При этом высокие затраты на замену парка могут привести к уходу из отрасли до 51% водителей, отмечают в компании.