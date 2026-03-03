Москва
Дмитриев спрогнозировал скорый рост стоимости нефти выше $100 за баррель

Цена на природный газ повысится вдвое, считает спецпредставитель президента РФ.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Цена на природный газ вырастет вдвое, а стоимость нефти может превысить $100 за баррель, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Скоро: нефть — от $100, природный газ — двукратное повышение цен. ЕС будет следить за этой ситуацией», — написал он в Х, комментируя новость о закрытии Ормузского пролива.

