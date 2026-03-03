Россия нарастила экспорт чая зарубеж: какие страны увеличили закупки

«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 12 тыс. тонн чая на сумму более 96 млн долл. США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 11% в стоимостном выражении», — сказал источник агентства.