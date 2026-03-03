Россия нарастила экспорт чая зарубеж: какие страны увеличили закупки

Экспорт чая из России в 2025 году увеличился на 11% в годовом выражении, превысив 96 млн долларов. Об этом рассказали в федеральном центре «Агроэкспорт» для ТАСС.
«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 12 тыс. тонн чая на сумму более 96 млн долл. США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 11% в стоимостном выражении», — сказал источник агентства.
Первые три места по объему закупок российского чая в денежном эквиваленте заняли Белоруссия, чей импорт превысил 44 млн долларов, Казахстан с показателем более 17 млн, а также Азербайджан, импортировавший продукцию на 7 млн долларов.
Основу экспорта составили черные чаи без добавок — 78%. Зеленый чай занимает 16% рынка. Оставшиеся 5% распределены между зеленым (3%) и черным (2%) чаем с ароматизаторами и вкусовыми добавками.
