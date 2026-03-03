Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия нарастила экспорт чая зарубеж: какие страны увеличили закупки

РФ в 2025 году увеличила на 11% выручку от экспорта чая.

Источник: Комсомольская правда

Экспорт чая из России в 2025 году увеличился на 11% в годовом выражении, превысив 96 млн долларов. Об этом рассказали в федеральном центре «Агроэкспорт» для ТАСС.

«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 12 тыс. тонн чая на сумму более 96 млн долл. США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 11% в стоимостном выражении», — сказал источник агентства.

Первые три места по объему закупок российского чая в денежном эквиваленте заняли Белоруссия, чей импорт превысил 44 млн долларов, Казахстан с показателем более 17 млн, а также Азербайджан, импортировавший продукцию на 7 млн долларов.

Основу экспорта составили черные чаи без добавок — 78%. Зеленый чай занимает 16% рынка. Оставшиеся 5% распределены между зеленым (3%) и черным (2%) чаем с ароматизаторами и вкусовыми добавками.

По словам президента РФ Владимира Путина, Москва ожидает значительного роста экспорта своей военной продукции в 2026 году.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше