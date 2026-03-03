Приморье в полтора раза увеличило поставки зерна в Азию

В Приморском крае фиксируют резкий рост экспорта сельхозпродукции. Только за февраль производители отправили за рубеж 189,4 тысячи тонн зерна и продуктов переработки. Это почти в полтора раза больше показателей первого месяца года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Основной объем продукции ушел в Республику Корея. Партнеры закупили 115,1 тысячи тонн. Большую часть этого груза составили кукуруза и пшеница.
На втором месте по объемам закупок оказался Китай. В Поднебесную оформили 74,2 тысячи тонн грузов. Ассортимент поставок туда шире: помимо кукурузы и сои, соседи приобрели рапсовый жмых и ячмень.
География поставок не ограничилась только азиатским регионом. Небольшие партии отправились и на другие континенты. Так, в Канаду ушло больше 70 тонн риса, а во Вьетнам экспортировали семена подсолнечника.
«Все партии прошли необходимый контроль. Специалисты подтвердили соответствие продукции требованиям стран-импортеров и выдали фитосанитарные сертификаты», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.