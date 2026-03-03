Москва
Омская область увеличивает поставки растительного масла в Китай

Омская область наращивает поставки растительного масла в КНР, сообщили в понедельник, 2 марта 2026 года, в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Источник: Freepik

В ведомстве отметили, что в целом объем поставок из региона в Поднебесную за последние два года показывает ежегодный прирост в среднем на 10%.

Так, с начала 2026 года в лаборатории Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» было исследовано 20,4 тысячи тонн растительного масла, предназначенного для отгрузки на экспорт в Китай. Продукцию проверили на токсичные элементы, микотоксины, остаточное количество пестицидов и другие показатели. Результаты испытаний, как отмечается, подтвердили соответствие образцов требованию ГОСТ и стандарту КНР.

В управлении добавили, что в 2025 году с территории Омской области в КНР было отгружено 115 тысяч тонн растительного масла.