Омская область увеличивает поставки растительного масла в Китай

В ведомстве отметили, что в целом объем поставок из региона в Поднебесную за последние два года показывает ежегодный прирост в среднем на 10%.
Так, с начала 2026 года в лаборатории Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» было исследовано 20,4 тысячи тонн растительного масла, предназначенного для отгрузки на экспорт в Китай. Продукцию проверили на токсичные элементы, микотоксины, остаточное количество пестицидов и другие показатели. Результаты испытаний, как отмечается, подтвердили соответствие образцов требованию ГОСТ и стандарту КНР.
В управлении добавили, что в 2025 году с территории Омской области в КНР было отгружено 115 тысяч тонн растительного масла.