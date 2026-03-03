Омская область увеличивает поставки растительного масла в Китай

Так, с начала 2026 года в лаборатории Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» было исследовано 20,4 тысячи тонн растительного масла, предназначенного для отгрузки на экспорт в Китай. Продукцию проверили на токсичные элементы, микотоксины, остаточное количество пестицидов и другие показатели. Результаты испытаний, как отмечается, подтвердили соответствие образцов требованию ГОСТ и стандарту КНР.