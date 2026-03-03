Москва
Транспортная прокуратура возбудила дело о неисправных электричках в Новосибирске

В конце января и в феврале в регионе зарегистрировано несколько поломок подвижного состава.

Источник: НДН.ИНФО

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку электричек АО «Экспресс-пригород» после серии задержек и технических неисправностей. По результатам проверки установлено, что компания нарушила условия перевозки пассажиров.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело. В ходе проверки были выявлены значительные технические проблемы у электричек, что привело к опозданиям пассажиров на маршрутах Новосибирск-Главный — Сокур и Новосибирск-Главный — Курундус в январе 2026 года. Также зафиксированы поломки тепловой системы в вагонах поезда, следовавшего по маршруту Новосибирск-Главный — Черепаново и обратно в январе — феврале 2026 года.

Руководству «Экспресс-Пригорода» и Западно-Сибирской дирекции управления движением (структура РЖД) направлено представление об устранении выявленных нарушений. Возбуждено административное дело.

С начала 2026 года в Новосибирской области произошло несколько поломок электричек, что привело к задержкам рейсов в Южном и Западном направлениях, а также в сторону Жеребцово.

Татьяна Картавых