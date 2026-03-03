Транспортная прокуратура возбудила дело о неисправных электричках в Новосибирске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело. В ходе проверки были выявлены значительные технические проблемы у электричек, что привело к опозданиям пассажиров на маршрутах Новосибирск-Главный — Сокур и Новосибирск-Главный — Курундус в январе 2026 года. Также зафиксированы поломки тепловой системы в вагонах поезда, следовавшего по маршруту Новосибирск-Главный — Черепаново и обратно в январе — феврале 2026 года.