Транспортная прокуратура возбудила дело о неисправных электричках в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку электричек АО «Экспресс-пригород» после серии задержек и технических неисправностей. По результатам проверки установлено, что компания нарушила условия перевозки пассажиров.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело. В ходе проверки были выявлены значительные технические проблемы у электричек, что привело к опозданиям пассажиров на маршрутах Новосибирск-Главный — Сокур и Новосибирск-Главный — Курундус в январе 2026 года. Также зафиксированы поломки тепловой системы в вагонах поезда, следовавшего по маршруту Новосибирск-Главный — Черепаново и обратно в январе — феврале 2026 года.
Руководству «Экспресс-Пригорода» и Западно-Сибирской дирекции управления движением (структура РЖД) направлено представление об устранении выявленных нарушений. Возбуждено административное дело.
С начала 2026 года в Новосибирской области произошло несколько поломок электричек, что привело к задержкам рейсов в Южном и Западном направлениях, а также в сторону Жеребцово.
Татьяна Картавых