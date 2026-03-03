Москва
Хабаровский УФАС проверит обоснованность начислений за ЖКХ

Руководитель Хабаровского УФАС Татьяна Тютянина получила депутатский запрос от депутата Государственной Думы Максима Иванова с информацией о необходимости проведения контрольно-надзорных мероприятий по обращениям жителей, связанным с ростом начислений за услуги ЖКХ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: РИА "Новости"

Рабочая встреча состоялась в связи с многочисленными жалобами граждан. По словам Максима Иванова, люди ожидают понятных разъяснений и прозрачной логики начислений, а каждый конкретный случай требует предметного рассмотрения.

Парламентарий подчеркнул, что вопросы тарифов и платежей за ЖКХ остаются в числе наиболее чувствительных тем и поднимаются на федеральном уровне, в том числе в ходе недавнего отчёта Правительства РФ в Госдуме.

Отметим, что в первом чтении принят законопроект, расширяющий полномочия ФАС в сфере контроля тарифов ЖКХ. Это шаг к более понятному и эффективному регулированию, но реагировать на обращения граждан необходимо уже сейчас.

По итогам встречи стороны договорились о взаимодействии по обращениям граждан и вопросам, связанным с начислениями за услуги ЖКХ.