Хабаровский УФАС проверит обоснованность начислений за ЖКХ

Рабочая встреча состоялась в связи с многочисленными жалобами граждан. По словам Максима Иванова, люди ожидают понятных разъяснений и прозрачной логики начислений, а каждый конкретный случай требует предметного рассмотрения.
Парламентарий подчеркнул, что вопросы тарифов и платежей за ЖКХ остаются в числе наиболее чувствительных тем и поднимаются на федеральном уровне, в том числе в ходе недавнего отчёта Правительства РФ в Госдуме.
Отметим, что в первом чтении принят законопроект, расширяющий полномочия ФАС в сфере контроля тарифов ЖКХ. Это шаг к более понятному и эффективному регулированию, но реагировать на обращения граждан необходимо уже сейчас.
По итогам встречи стороны договорились о взаимодействии по обращениям граждан и вопросам, связанным с начислениями за услуги ЖКХ.