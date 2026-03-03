Паром из Южной Кореи вернулся во Владивосток после ремонта

Морское сообщение между приморской столицей и южнокорейским портом Сокчо восстановлено. Судно вернулось на линию после технического обслуживания и уже выполнило первый рейс в этом году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Интерес к маршруту оказался высоким. На борту во Владивосток прибыли 272 пассажира. Большинство из них — 234 человека — граждане Республики Корея, которые решили провести выходные в России.
Гостям подготовили насыщенную культурную программу. За два дня иностранцы успели осмотреть главные достопримечательности города, посетить Приморскую сцену Мариинского театра и оценить дальневосточные деликатесы.
«Перевозчик намерен развивать туристический обмен. Путешественники смогут останавливаться в гостиницах Владивостока на двое суток, чтобы лучше узнать регион», — рассказали в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края.
Напомним, паромное сообщение запустили в августе 2025 года. До конца прошлого года судно успело сделать 21 рейс. Услугами морской переправы воспользовались более двух тысяч человек, также через границу перевезли свыше 2,7 тысячи автомобилей.