Резиденты ТОР и СПВ укрепляют промышленный потенциал Приморья

Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что развитие городской инфраструктуры идет в ногу с потребностями промышленного сектора. В планах на 2026 год строительство новой дороги от Университетского проспекта к бухте Новик и ремонт улицы Нефтеветка, что повысит доступность инвестиционных площадок.
Директор КРДВ Приморья Алексей Дунаев рассказал, что около трети проектов резидентов ТОР и СПВ сосредоточены в строительстве и девелопменте, столько же — в химической и нефтегазовой отрасли. Еще 11% проектов связаны с логистикой, а оставшиеся 29% — с туризмом, рыболовством, аквакультурой, сельским хозяйством и производством товаров и услуг. В регионе работают 333 компании в судо- и машиностроении, металлообработке и пищевой промышленности, что укрепляет позиции Приморья как промышленного центра Дальнего Востока.
«Бизнес нуждается в производственных площадях и квалифицированных кадрах. Мы создаем необходимые условия: строим ИНТЦ “Русский” с комплексами “ИТ-парк”, “Биотехнологии” и “Биомедицина” площадью более 50 тысяч квадратных метров, а также открываем мастерские в колледжах. С 2023 года такие площадки появились в 143 учебных заведениях Дальнего Востока», — сообщил Алексей Дунаев.
В правительстве края отметили, что новые мастерские ориентированы на потребности конкретных предприятий, что помогает закрывать кадровые дефициты и создавать рабочие места для местных жителей. Создание ИНТЦ на острове Русском станет ключевым драйвером развития высокотехнологичных компаний и подготовки специалистов для промышленного сектора региона.