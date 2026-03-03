Резиденты ТОР и СПВ укрепляют промышленный потенциал Приморья

Директор КРДВ Приморья Алексей Дунаев рассказал, что около трети проектов резидентов ТОР и СПВ сосредоточены в строительстве и девелопменте, столько же — в химической и нефтегазовой отрасли. Еще 11% проектов связаны с логистикой, а оставшиеся 29% — с туризмом, рыболовством, аквакультурой, сельским хозяйством и производством товаров и услуг. В регионе работают 333 компании в судо- и машиностроении, металлообработке и пищевой промышленности, что укрепляет позиции Приморья как промышленного центра Дальнего Востока.