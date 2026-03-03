Очередному крупному рынку грозит демонтаж во Владивостоке

Рынок на Добровольского в 2025 году уже несколько раз привлекал внимание прокуратуры из-за пожаров в торговых рядах. Жертв не было, но надзорное ведомство приступило к проверке соблюдения на рынке трудового, санитарного, противопожарного законодательства и вообще законности размещения его на этом участке.