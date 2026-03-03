Очередному крупному рынку грозит демонтаж во Владивостоке

В границы благоустраиваемой территории включили и участок с кинотеатром «Галактика», который уже несколько лет не работает. Здание кинотеатра сейчас функционирует как административное здание, там арендуют помещения несколько организаций.
Всего в границы благоустраиваемой территории попадают три участка: нынешний рынок (кадастровый номер 25:28:030018:16533), здание бывшей «Галактики» (25:28:030018:59) и территория рядом с ним (25:28:030018:63). Общая площадь участков — 1,64 га. Здание кинотеатра можно либо модернизировать, либо демонтировать и построить новый развлекательный объект.
Также будущему хозяину земель вменяется в обязанность благоустройство прилегающих участков «с деградирующим природным ландшафтом», собственность на которые не разграничена. Площадь этой «деградирующей» земли — 1,67 га.
Общественные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории мэрией были объявлены 20 января, итоги подведены 13 февраля. В голосовании участвовало три лица — одно юридическое, ООО «Влад-Статус», которая является арендатором участка под рынком, и два физических (оба носят одну фамилию).
Как пишут местные издания, ещё в 2013 году были планы по строительству торгово-развлекательного центра вместо рынка по улице Добровольского в бухте Тихой. Проект трёхэтажного комплекса с торговыми помещениями, детским развлекательным центром, кафе, внутренней парковкой, бильярдом, боулингом и прочими благами предлагала фирма ООО «Гермес-Прим». Проект получил одобрение градостроительного совета, но реализован не был.
Рынок на Добровольского в 2025 году уже несколько раз привлекал внимание прокуратуры из-за пожаров в торговых рядах. Жертв не было, но надзорное ведомство приступило к проверке соблюдения на рынке трудового, санитарного, противопожарного законодательства и вообще законности размещения его на этом участке.