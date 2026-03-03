Тысячи хабаровских предпринимателей доверили подсчёт налогов роботу

Для применения АУСН нужно соблюсти условия: не больше пяти сотрудников, доход до 60 миллионов рублей в год, остаточная стоимость основных средств не выше 150 миллионов рублей, расчётные счета только в уполномоченных банках, зарплата — строго безналично, без других спецрежимов.