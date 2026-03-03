Тысячи хабаровских предпринимателей доверили подсчёт налогов роботу

В Хабаровском крае специальный налоговый режим «автоматизированная упрощённая система налогообложения» выбрали 3782 предпринимателя — 1948 индивидуальных и 1834 организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФНС.
Большинство — 3046 налогоплательщиков — остановились на объекте «доходы». Режим «доходы минус расходы» предпочли 736 человек. Около 800 плательщиков выплачивают зарплату сотрудникам. Режим действует в крае с 1 января 2025 года и привлекает простотой и автоматизацией.
«АвтоУСН привлекает предпринимателей своей простотой, автоматизацией и снижением административной нагрузки», — рассказала заместитель начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС России по Хабаровскому краю Екатерина Фильшина.
Налог начисляется автоматически на основе данных онлайн-касс, сведений от банков и информации в личном кабинете налогоплательщика. Это избавляет от необходимости сдавать отчётность и вести бухучёт. Перейти на режим могут предприниматели и самозанятые с первого числа любого месяца.
Для применения АУСН нужно соблюсти условия: не больше пяти сотрудников, доход до 60 миллионов рублей в год, остаточная стоимость основных средств не выше 150 миллионов рублей, расчётные счета только в уполномоченных банках, зарплата — строго безналично, без других спецрежимов.