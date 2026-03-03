В Москве продажи резиновых сапог на Wildberries выросли в девять раз

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Продажи резиновых сапог в Москве на маркетплейсе Wildberries с 22 февраля по 1 марта выросли в девять раз по сравнению с концом января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
«С таянием рекордных сугробов в столичном регионе на Wildberries резко подскочили продажи резиновых сапог, галош и зонтов. Например, по сравнению с концом января в период с 22 февраля по 1 марта продажи галош в Москве в натуральном выражении выросли на 78%, зонтов — на 120%, дождевиков — на 70%. Хитом продаж стали резиновые сапоги — рост на 827% в натуральном выражении. Они также лидируют с большим отрывом и по общей сумме продаж, и по количеству проданных пар», — говорится в сообщении.
В Московской области статистика похожая: галоши — плюс 74%, резиновые сапоги — плюс 1 130%, зонты — плюс 212%. Кроме того, дождевиков для животных в столице приобрели на 200% больше, а в области — на 280%. Средний чек на резиновые сапоги снизился на 8−10%. В то же время продажи защитных гидрофобных пропиток для обуви от половодья сократились почти на 20%, поделились в РВБ.
По данным представителей Ozon, после рекордных снегопадов и потепления в Москве и области на маркетплейсе растет спрос на водоотталкивающие товары. Самый быстрый рост показали женские резиновые сапоги (рост в 16 раз) и мужские (в 7 раз). Пользуются популярностью и новые предметы. Например, продажи чехлов-дождевиков для обуви выросли почти в шесть раз. Также россияне покупают водоотталкивающие спреи для одежды и обуви (рост в три раза), дождевики (рост в два раза) и зонты (рост в полтора раза).