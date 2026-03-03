В Москве продажи резиновых сапог на Wildberries выросли в девять раз

По данным представителей Ozon, после рекордных снегопадов и потепления в Москве и области на маркетплейсе растет спрос на водоотталкивающие товары. Самый быстрый рост показали женские резиновые сапоги (рост в 16 раз) и мужские (в 7 раз). Пользуются популярностью и новые предметы. Например, продажи чехлов-дождевиков для обуви выросли почти в шесть раз. Также россияне покупают водоотталкивающие спреи для одежды и обуви (рост в три раза), дождевики (рост в два раза) и зонты (рост в полтора раза).