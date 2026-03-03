Арбитражного управляющего осудили за незаконную продажу недвижимости должника

Судом установлено, что преступления были совершены в ходе процедуры банкротства потерпевшего Алексея Колошеина и были связаны с подготовкой и проведением сделок по отчуждению нежилой недвижимости по заниженной цене. Помимо Адамова, в реализации преступления участвовали финансовый управляющий Юрий Куликов, которому суд назначил штраф в размере 800 тыс. рублей по ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 201 УК РФ, сожительница Адамова Елена Медведева, приговоренная условно к лишению свободы на пять лет с запретом на три года занимать руководящие должности в коммерческих организациях по ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 201 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ и его знакомый Александр Лепешников, которого суд приговорил по ч. 2 ст. 330 УК РФ и ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 201 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно и запрету заниматься деятельностью, связанной с организационно-распределительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.