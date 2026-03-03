Арбитражного управляющего осудили за незаконную продажу недвижимости должника

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил арбитражного управляющего Николая Адамова за самоуправство и незаконную продажу недвижимости банкрота к лишению свободы на 6 лет условно. Об этом сказано в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.
«Признать Адамова Н. В. виновным по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия или его угрозой), ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями устойчивой группой лиц, повлекшее тяжкие последствия), п. “а” ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация группой лиц по предварительному сговору денежных средств, полученных преступным путем) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в качестве арбитражного управляющего на срок 4 года. Наказание в виде лишения свободы считать условным», — сказано в документе.
Судом установлено, что преступления были совершены в ходе процедуры банкротства потерпевшего Алексея Колошеина и были связаны с подготовкой и проведением сделок по отчуждению нежилой недвижимости по заниженной цене. Помимо Адамова, в реализации преступления участвовали финансовый управляющий Юрий Куликов, которому суд назначил штраф в размере 800 тыс. рублей по ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 201 УК РФ, сожительница Адамова Елена Медведева, приговоренная условно к лишению свободы на пять лет с запретом на три года занимать руководящие должности в коммерческих организациях по ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 201 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ и его знакомый Александр Лепешников, которого суд приговорил по ч. 2 ст. 330 УК РФ и ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 201 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно и запрету заниматься деятельностью, связанной с организационно-распределительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.
Ключевой задачей схемы было обеспечить продажу помещений по цене существенно ниже рыночной и затем распределить выручку через подконтрольные организации. Таким образом были реализованы нежилые помещения ООО «Эстейт» и ООО «Гранд инвест», в которых потерпевший Колошеин имел 100% долей в собственности. Так, преступная группа продала нежилое помещение ООО «Эстейт» общей площадью 314,7 кв. м на Кутузовском проспекте в Москве за 19,3 млн рублей, при этом рыночная стоимость составляла 40 млн рублей. Нежилое помещение ООО «Град инвест» площадью 171,1 кв. м на Кутузовском проспекте было продано по заниженной стоимости — 11,1 млн рублей при указанной рыночной стоимости 24,2 млн рублей.
Роли между участниками были распределены. Адамов, обладая статусом арбитражного управляющего, обеспечивал формальную «законность» процедур: инициировал и сопровождал решения, необходимые для продажи имущества, организовывал проведение торгов и оформление итоговых документов. Куликов координировал действия участников и контролировал финансовую часть — движение средств, полученных от реализации, и их дальнейшее распределение. Лепешников занимался подготовкой и организационным обеспечением сделки и торгов (в том числе подбором участников и контактов, необходимых для реализации заранее заданного сценария). Медведева была назначена Адамовым на должность генерального директора в вышеуказанные компании и выполняла функции по документальному сопровождению и операциям с денежными средствами направленные на придание правомерного вида происхождению выручки.
Также установлено, что в ноябре 2020 года доступ сотрудников в помещение «Часовая мастерская “Секунда” был фактически ограничен Адамовым и Лепешниковым при участии частной охранной организации и иных привлеченных лиц для самовольного выселения сотрудников мастерской из помещения, что повлекло нарушение прав пользования помещением и стало основанием для квалификации по статье о самоуправстве.