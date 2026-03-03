Эксперты заявили о росте числа бронирований отелей на горнолыжных курортах

Основная часть путешественников на горнолыжные курорты — это пары, на них приходится 63% бронирований, при этом спрос на поездки вдвоем вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. В то же время вырос интерес к поездкам компанией: количество бронирований группами из трех и более взрослых увеличилось на 19%, что является самым существенным ростом среди остальных форматов поездок (пары, семьи, соло-путешественники). Сегмент соло-путешественников остался стабильным, без значительных изменений, тогда как семейные поездки с детьми показали рост на 8%, говорится в исследовании.