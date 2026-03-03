Эксперты заявили о росте числа бронирований отелей на горнолыжных курортах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Число бронирований отелей и апартаментов в российских регионах с горнолыжными курортами выросло на 12% в зимний сезон 2025−2026 года. Об этом сказано в совместном исследовании онлайн-платформы «Яндекс Путешествия» и нейросети «Алиса AI» (текст есть в распоряжении ТАСС).
«В зимний сезон 2025−2026 года число бронирований отелей и апартаментов в регионах с горнолыжными курортами выросло на 12%», — говорится в сообщении.
По данным исследования, прошедшей зимой спрос на горнолыжный отдых заметно сместился в сторону Центрального и Сибирского федеральных округов, тогда как интерес к южным направлениям рос более умеренно. В числе популярных регионов — Москва и Московская область (рост бронирований на 39% год к году), Кемеровская область (16%), Кабардино-Балкарская Республика (17%), Республика Татарстан (17%) и Ярославская область (25%). Среди быстрорастущих направлений выделяются Свердловская область (рост бронирований на 53%), Костромская и Сахалинская области (по 31%), Челябинская область (24%) и Новосибирская область (22%).
Чаще всего путешественники останавливались в гостиницах — на них пришлось 73% от общего числа бронирований. На втором месте по популярности — четырехзвездочные отели: количество бронирований выросло на 15% год к году. Средняя продолжительность бронирования во всех категориях объектов размещения в зимний горнолыжный сезон в 2025—2026 году составила две ночи, говорится в тексте.
Основная часть путешественников на горнолыжные курорты — это пары, на них приходится 63% бронирований, при этом спрос на поездки вдвоем вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. В то же время вырос интерес к поездкам компанией: количество бронирований группами из трех и более взрослых увеличилось на 19%, что является самым существенным ростом среди остальных форматов поездок (пары, семьи, соло-путешественники). Сегмент соло-путешественников остался стабильным, без значительных изменений, тогда как семейные поездки с детьми показали рост на 8%, говорится в исследовании.
В среднем отели и апартаменты в регионах с горнолыжными курортами россияне, как и в прошлом году, бронировали за 2,5 недели до заезда. В этом зимнем сезоне, как и в предыдущем, пик спроса на бронирования пришелся на январь: этот месяц дал 31% от всех бронирований отелей и апартаментов. Наибольший поток туристов на горнолыжные курорты пришелся на жителей мегаполисов: Москва и Московская область — 28% от общего числа бронирований, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8%, Краснодарский край — 8%.