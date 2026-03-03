Сразу три новые платные дороги могут появиться в Казахстане

Дорога из Алматы в Караганду станет платной. Один из проектов затрагивает уже платный участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал». Сейчас его протяженность составляет 91 километр, однако планируется расширение до 645 километров — прямо до Караганды. Это автомобильная дорога общего пользования республиканского значения I-б категории, и платить за проезд по ней придется всем: легковым и грузовым автомобилям, а также автобусам.