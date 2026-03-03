Сразу три новые платные дороги могут появиться в Казахстане

На текущий момент в Казахстане насчитывается 28 платных участков дорог. В скором времени могут появиться еще три. Соответствующие проекты приказов уже опубликованы на портале «Открытые НПА».
Дорога из Алматы в Караганду станет платной. Один из проектов затрагивает уже платный участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал». Сейчас его протяженность составляет 91 километр, однако планируется расширение до 645 километров — прямо до Караганды. Это автомобильная дорога общего пользования республиканского значения I-б категории, и платить за проезд по ней придется всем: легковым и грузовым автомобилям, а также автобусам.
Для легковых автомобилей, зарегистрированных в Карагандинской, Жамбылской и Алматинской областях, будут предусмотрены месячные и годовые абонементы. Также платным для всех транспортных средств может стать участок дороги «Бурылбайтал-Курты» протяженностью 226 километров. Для владельцев легковых автомобилей, зарегистрированных в Жамбылской и Алматинской областях, планируются месячные и годовые абонементы.
Таким образом, почти вся дорога из Алматы до Караганды может стать платной.
Также опубликован проект приказа, который должен сделать платным проезд по трассе «Талдыкорган-Усть-Каменогорск». Протяженность участка составит 773 километра, однако на легковых авто нужно будет платить только за первые 32,4 километра. Водителям грузовиков и автобусов придется оплачивать весь путь.
Для авто, зарегистрированных в Алматинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях, введут месячные и годовые абонементы. Все три проекта находятся на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 17 апреля текущего года. Если их примут, то платные участки дорог могут появиться уже этой весной. Расценки пока неизвестны.