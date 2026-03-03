Политолог Кавулич: на фоне ситуации на Ближнем Востоке вырастет стоимость сырья

ВАШИНГТОН, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Повышение стоимости сырья на мировых рынках, вызванное американо-израильской операцией против Ирана, временно повысит доходы части экспортеров, включая Россию. Такое мнение высказал ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.
«Стоимость нефти и природного газа резко вырастет, как и цены на драгоценные металлы (золото и серебро), а также на другие сырьевые товары (сельскохозяйственные и минеральные). Здесь будут как победители, так и проигравшие, пусть даже на время», — отметил Кавулич, говоря об экономических последствиях эскалации на Ближнем Востоке.
Как добавил Кавулич, Россия будет «наиболее явным получателем выгоды». «Рост цен на сырьевые товары (энергоносители, полезные ископаемые, сельскохозяйственная продукция) обеспечит увеличение доходов, пусть даже временное», — пояснил он.
«Поставщики нефти и газа — победители», — констатировал аналитик, имея в виду повышение доходов стран-экспортеров. Он уточнил, что это может не относиться к тем государствам, чья нефтегазовая инфраструктура находится «в пределах досягаемости беспилотников и ракет, запускаемых с территории Ирана», поскольку «их экспорт может быть ограничен». «Производители энергии на африканском континенте, в Северной и Южной Америке получат выгоду, поскольку они далеко от этого военного конфликта», — добавил он. «Проигравшими будут страны, которые импортируют сырье, особенно энергоносители, даже если повышение их стоимости будет ограничено по времени», — заключил аналитик.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.