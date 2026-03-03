Политолог Кавулич: на фоне ситуации на Ближнем Востоке вырастет стоимость сырья

«Поставщики нефти и газа — победители», — констатировал аналитик, имея в виду повышение доходов стран-экспортеров. Он уточнил, что это может не относиться к тем государствам, чья нефтегазовая инфраструктура находится «в пределах досягаемости беспилотников и ракет, запускаемых с территории Ирана», поскольку «их экспорт может быть ограничен». «Производители энергии на африканском континенте, в Северной и Южной Америке получат выгоду, поскольку они далеко от этого военного конфликта», — добавил он. «Проигравшими будут страны, которые импортируют сырье, особенно энергоносители, даже если повышение их стоимости будет ограничено по времени», — заключил аналитик.