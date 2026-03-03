Президент США пошутил о Мелании и бальном зале за сотни миллионов

Во время пресс-конференции 2 марта президент США Дональд Трамп отвлекся от темы конфликта с Ираном и рассказал о строительстве нового бального зала в Белом доме.
По его словам, здание получится «великолепным», однако шум строительных работ раздражает первую леди Меланию Трамп. Глава государства пересказал ее реакцию на работу сваебойных машин.
Сам Трамп заявил, что относится к происходящему иначе. Он отметил, что за свою жизнь построил не один бальный зал, а шум стройки для него — «это звук денег».
По оценке президента, работы продлятся еще год или полтора. Он выразил надежду, что итоговая стоимость проекта не превысит 400 млн долларов. При этом добавил, что на занавесках уже удалось сэкономить.
Ранее газета The Hill писала, что идея строительства зала площадью 90 тыс. кв. футов — около 8,3 тыс. кв. м — и стоимостью примерно 200 млн долларов вызвала критику в США. Издание сообщало, что начать работы планируют в сентябре 2025 года, а завершить — к январю 2029 года. Трамп утверждал, что на проект не будет потрачен ни один государственный доллар.
7 декабря 2025 года во время общения с прессой президент резко ответил журналистке CNN Кейтлин Коллинз, которая подняла вопрос о высокой стоимости проекта. Трамп заявил, что здание решили сделать больше, чем планировалось изначально.
