Президент США пошутил о Мелании и бальном зале за сотни миллионов

Ранее газета The Hill писала, что идея строительства зала площадью 90 тыс. кв. футов — около 8,3 тыс. кв. м — и стоимостью примерно 200 млн долларов вызвала критику в США. Издание сообщало, что начать работы планируют в сентябре 2025 года, а завершить — к январю 2029 года. Трамп утверждал, что на проект не будет потрачен ни один государственный доллар.