Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямочный ремонт возобновили в Иркутске после зимы

Иркутск, НИА-Байкал — Дорожные службы Иркутска приступили к ямочному ремонту после зимы.

В минувшие выходные подрядные организации начали устранять дефекты покрытия на городских магистралях.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ремонт небольшими асфальтовыми картами уже выполнили на участках улиц Ленина, Старо-Кузьмихинская, Лермонтова, Трактовая, Ширямова, Фридриха Энгельса, Советская, Ямская, Партизанская, Подаптечная, Верхняя Набережная, а также на Маратовском кольце и объездной Ново-Ленино.

«В субботу и воскресенье была подходящая погода для проведения таких работ. Важно, чтобы асфальт был сухой, также учитываем дневные температуры воздуха. Сейчас ждем потепления, чтобы продолжить приводить дороги в порядок после зимы», — рассказал руководитель муниципального предприятия «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.