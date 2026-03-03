Ямочный ремонт возобновили в Иркутске после зимы

В минувшие выходные подрядные организации начали устранять дефекты покрытия на городских магистралях.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, ремонт небольшими асфальтовыми картами уже выполнили на участках улиц Ленина, Старо-Кузьмихинская, Лермонтова, Трактовая, Ширямова, Фридриха Энгельса, Советская, Ямская, Партизанская, Подаптечная, Верхняя Набережная, а также на Маратовском кольце и объездной Ново-Ленино.
«В субботу и воскресенье была подходящая погода для проведения таких работ. Важно, чтобы асфальт был сухой, также учитываем дневные температуры воздуха. Сейчас ждем потепления, чтобы продолжить приводить дороги в порядок после зимы», — рассказал руководитель муниципального предприятия «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.