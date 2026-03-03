Свыше 20 миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в 2025 году

"Номинальный ВВП за семь лет увеличился в 1,7 раза: со 181,7 миллиардов долларов в 2019 году до 305,9 миллиардов долларов в 2025 году. ВВП на душу населения тоже уверенно растет — с 9,8 тысяч долларов в 2019 году до 15 тысяч долларов по итогам 2025 года.