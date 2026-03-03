Для Алматинского горного кластера утвердили план развития туризма до 2029 года

строительство подвесных канатных дорог и трасс для катаний в Центральной зоне Алматинского горного кластера (пик «Нурсултан», урочище «Сухой лог», ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье — ущелье Кимасар, горный курорт-отель"Oi-Qaragai Lesnaya Skazka’и горный оздоровительный комплекс «Pioneer», горный оздоровительный комплекс«Pioneer»- Бутаковское ущелье).строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание) на пике Нурсултан, в урочище «Сухой лог».строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание, пункты проката, школа обучения, места размещения) в ущелье Кимасар, в Бутаковском ущелье, в горном оздоровительном комплексе «Pioneer».строительство горной деревни Медеу-Шымбулак.разработку концепции мастер-плана развития Каскеленского ущелья, а также всесезонного курорта Тургеньского ущелья.реконструкцию сетей водоотведения и расширение водопроводных сетей горнолыжных курортов.строительство систем газоснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера (горнолыжный курорт «Шымбулак», ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье, горный оздоровительный комплекс «Pioneer» и горный курорт-отель «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka»).строительство трубопровода водоснабжения для искусственного оснежения склонов от реки Левый Талгар до горного курорта«Oi-Qaragai — Актас».строительство линий электропередачи и подстанций на горнолыжных курортах.прокладку волоконно-оптической линии связи.запуск электрических автобусов от парковки на площади Абая до горнолыжного курорта «Шымбулак», Алматы — «Космостанция».капитальный ремонт автодороги от высокогорного катка «Медеу» до урочища Туюк-Су.реконструкцию и строительство автодороги от высокогорного катка «Медеу» до ущелья Кимасар.запуск автобусного сообщения с улицы Каныша Сатпаева (угол улицы Байтурсынова) до визит-центра в ущелье Аюсай.установку зарядных станций для электрического автотранспорта на парковочных зонах курортов.строительство гостиничного комплекса на 32 номера в ущелье Кимасар.строительство 15 глэмпингов в Малом Алматинском ущелье на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.строительство туристической базы «Ski & Spa Resort» (81 номер и 5 гостевых коттеджей, 15 современных гостевых домов), визит-центра «Tau Hub» в Бутаковском ущелье, гостиничного комплекса «Medeu Park Hotel», рекреационного комплекса и визит-центра «Просвещенец».благоустройство природных родников в горной местности.создание общедоступных кемпинг-зон с автономным энергоснабжением на основе солнечных панелей (по 3 кемпинг-зоны ежегодно).запуск городского мобильного приложения«Almaty City App».оцифровку горных маршрутов на картографических, туристских платформах (2Gis, Яндекс Карты и т. д. ).создание аудиогида по туристским маршрутам города Алматы и Алматинского горного кластера (ежегодно по 10 маршрутов).проведение курсов обучения и (или) повышения квалификации гидов.проведение курсов обучения и (или) повышения квалификации инженеров канатной дороги и обслуживающего персонала горнолыжных курортов и др.