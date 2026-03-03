Qazaq Oil открыла пятый отель Keruen Inn в Актау

Пятым объектом сети стал отель в Актау — стратегическом городе на западе Казахстана и важной точке транспортно-логистических маршрутов Каспийского региона.
Открытие Keruen Inn в Актау расширяет географию проекта на одном из ключевых направлений, где пересекаются международные транзитные потоки, промышленная логистика и внутренний туризм. Новый объект ориентирован как на водителей грузового транспорта и дальнобойщиков, так и на частных путешественников, которым необходима удобная и предсказуемая точка отдыха в пути.
Концепция Keruen Inn изначально строится вокруг функциональности и стандартизированного уровня сервиса. Отель в Актау предлагает номера различных категорий — от формата общего размещения до отдельных комнат для индивидуальных гостей и семей. В основе — комфортные спальные зоны, продуманная планировка и базовый набор услуг, соответствующий стандартам городского гостеприимства: беспроводной интернет, телевидение, гигиенические принадлежности и чайные станции в номерах. Такой подход позволяет гостям рассчитывать на одинаковый уровень комфорта вне зависимости от региона.
Новый объект органично встроен в инфраструктуру автозаправочного комплекса Qazaq Oil и работает как часть единого сервисного пространства. Гостям доступна охраняемая парковка для легкового и грузового транспорта, современные душевые и прачечные, которыми можно воспользоваться даже без заселения, а также станции зарядки электромобилей Qazaq Energy Charge. В шаговой доступности расположены Dala Market и Q-Café, дополняя формат полноценной остановки в пути.
Все сервисы объединены цифровой экосистемой: через приложение Vlife посетители могут накапливать и использовать бонусы, оплачивать услуги бесконтактно и получать персонализированные предложения.
В компании отмечают, что развитие Keruen Inn является частью долгосрочной стратегии по формированию дорожной экосистемы.
«Мы последовательно расширяем инфраструктуру вдоль ключевых транспортных направлений. Водитель должен понимать, что на маршруте его ждет надежная точка отдыха с понятным уровнем сервиса — от безопасной парковки до возможности полноценно восстановить силы», — отметил директор по развитию Qazaq Oil Бахытжан Тасанбаев.
Открытие пятого отеля за полгода подтверждает курс Qazaq Oil на трансформацию традиционного формата АЗС в многофункциональные сервисные пространства, где топливо становится частью более широкой инфраструктуры для комфортных и безопасных поездок.
В ближайшие месяцы сеть продолжит расширение: в середине июня планируется открытие нового Keruen Inn в Каркаралинске, в середине июля — в Караганде. До конца года компания намерена довести общее количество объектов до 10.