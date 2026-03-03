Qazaq Oil открыла пятый отель Keruen Inn в Актау

Концепция Keruen Inn изначально строится вокруг функциональности и стандартизированного уровня сервиса. Отель в Актау предлагает номера различных категорий — от формата общего размещения до отдельных комнат для индивидуальных гостей и семей. В основе — комфортные спальные зоны, продуманная планировка и базовый набор услуг, соответствующий стандартам городского гостеприимства: беспроводной интернет, телевидение, гигиенические принадлежности и чайные станции в номерах. Такой подход позволяет гостям рассчитывать на одинаковый уровень комфорта вне зависимости от региона.