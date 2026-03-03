Москва
Золото, медь, редкоземы: около 240 млрд тенге инвестирует Казахстан в геологоразведку

Под руководством Касым-Жомарта Токаева в Казахстане важным элементом долгосрочной стратегии экономического развития стало расширение минерально-сырьевой базы посредством активных геологоразведочных работ, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На это указал премьер-министр Олжас Бектенов в своей статье.

«В последние годы выявлены десятки перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. К концу 2026 года площадь геологического и геофизичес­кого изучения территории Казах­стана будет доведена до 2,2 млн кв. км.» — отметил Бектенов.

Он продолжил, что по поручению президента в 2026—2028 годах в геологоразведку только государство инвестирует около 240 млрд тенге. Это сопоставимо с расходами предыдущих двух десятилетий.

Проектами в стране заинтересованы внешние инвесторы.

«Безусловно, все решения будут приниматься с учетом национальных интересов. Такой масштаб работ формирует основу для долгосрочного промышленного роста», — резюмировал премьер.

Полный текст статьи Олжаса Бектенова о семи годах президентства Касым-Жомарта Токаева можно прочитать здесь.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
