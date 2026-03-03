Золото, медь, редкоземы: около 240 млрд тенге инвестирует Казахстан в геологоразведку

На это указал премьер-министр Олжас Бектенов в своей статье.
«В последние годы выявлены десятки перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. К концу 2026 года площадь геологического и геофизического изучения территории Казахстана будет доведена до 2,2 млн кв. км.» — отметил Бектенов.
Он продолжил, что по поручению президента в 2026—2028 годах в геологоразведку только государство инвестирует около 240 млрд тенге. Это сопоставимо с расходами предыдущих двух десятилетий.
Проектами в стране заинтересованы внешние инвесторы.
«Безусловно, все решения будут приниматься с учетом национальных интересов. Такой масштаб работ формирует основу для долгосрочного промышленного роста», — резюмировал премьер.
Полный текст статьи Олжаса Бектенова о семи годах президентства Касым-Жомарта Токаева можно прочитать здесь.