В Красноярске ищут подрядчика для реконструкции Красраба

Победителю торгов предстоит расширить проезжую часть до трех полноценных полос, привести в порядок пешеходную зону и газоны, высадить деревья и кустарники, включая яблони, сирень и жимолость. Также по контракту нужно установить новые опоры освещения и обновить остановочный павильон. Кроме этого, на Предмостной площади необходимо демонтировать шесть объектов. Арендаторы уже почти освободили помещения, кроме диспетчерской междугородних автобусов, но и она переедет в ближайшее время. С собственниками подписали соглашение об изъятии еще в прошлом году, а в январе им перечислили более 125 миллионов рублей.