В Красноярске ищут подрядчика для реконструкции Красраба

В Красноярске ищут подрядчика, которая займется реконструкцией части проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Об этом стало известно 3 марта.
Информация о торгах появилась на портале госзакупок. Речь идет об участке по четной стороне: от транспортного кольца на Предмостной площади до улицы Капитанской. Протяженность отрезка составляет 655 метров.
Победителю торгов предстоит расширить проезжую часть до трех полноценных полос, привести в порядок пешеходную зону и газоны, высадить деревья и кустарники, включая яблони, сирень и жимолость. Также по контракту нужно установить новые опоры освещения и обновить остановочный павильон. Кроме этого, на Предмостной площади необходимо демонтировать шесть объектов. Арендаторы уже почти освободили помещения, кроме диспетчерской междугородних автобусов, но и она переедет в ближайшее время. С собственниками подписали соглашение об изъятии еще в прошлом году, а в январе им перечислили более 125 миллионов рублей.
Как пояснил и.о. руководителя городского управления капстроительства Александр Парамыгин, работы по проекту займут 18 месяцев с учетом перерыва на зиму. По расчетам специалистов, после завершения реконструкции скорость общественного транспорта на этом загруженном отрезке проспекта вырастет более чем в два раза.
Муниципальный контракт планируют заключить уже в конце марта. Отмечается, что это только первый этап преображения Предмостной площади к 400-летию Красноярска.