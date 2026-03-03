В Омске поймали нелегальных дорожников

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Жилой сектор» внимание правоохранителей привлекли дорожники на одном из крупных строящихся объектов под Омском. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Рейд прошёл в дачных кооперативах, местах бытового обслуживания, а также на предприятиях сельского хозяйства и торговли, охватив около тысячи объектов. Полицейские проверили 848 иностранных граждан.
В результате было выявлено 233 административных правонарушения в сфере миграции, основными из которых стали нарушения правил пребывания, въезда и режима пребывания иностранных граждан в России.
Так, несколько нарушителей были обнаружены сотрудниками полиции на участке строящейся автодороги. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям работодателя строительной бригады. В официальном сообщении не указывается точное местоположение контрольных мероприятий.
По итогам мероприятия в отношении иностранных граждан было вынесено 6 решений об административном выдворении из России, 11 решений о депортации и 15 решений о запрете на въезд в страну.