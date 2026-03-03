В Заларинском МО построят более 30 индивидуальных жилых домов для бюджетников

IrkutskMedia, 3 марта. В Заларинском муниципальном округе построят 31 индивидуальный жилой дом для работников бюджетной системы. К работам планируется приступить уже в этом году. Об этом депутатам Законодательного собрания Иркутской области рассказал мэр округа Владимир Самойлович в рамках рабочего визита парламентариев в территорию. Участие в поездке под руководством спикера ЗС Александра Ведерникова принимают руководитель комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков, председатель комитета по социально-культурному законодательству Дмитрий Мясников, заместитель председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Елена Крыжановская. К ним присоединился министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.