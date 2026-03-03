В Заларинском МО построят более 30 индивидуальных жилых домов для бюджетников

IrkutskMedia, 3 марта. В Заларинском муниципальном округе построят 31 индивидуальный жилой дом для работников бюджетной системы. К работам планируется приступить уже в этом году. Об этом депутатам Законодательного собрания Иркутской области рассказал мэр округа Владимир Самойлович в рамках рабочего визита парламентариев в территорию. Участие в поездке под руководством спикера ЗС Александра Ведерникова принимают руководитель комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков, председатель комитета по социально-культурному законодательству Дмитрий Мясников, заместитель председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Елена Крыжановская. К ним присоединился министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Делегация осмотрела жилые дома для работников социальной сферы в селе Бажир, которые были закуплены в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2024 году по данной программе в собственность Заларинского муниципального округа было приобретено 11 индивидуальных жилых домов для специалистов образования и культуры. Семь домов построены в селе Бажир, два — в поселке Тыреть, по одному — в поселке Залари и селе Семеновск.
Также депутаты посетили Холмогойский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он расположен в приспособленном здании, построенном в 1984 году. В 2021 году здесь провели капитальный ремонт. Для маломобильной группы населения обустроили пандус, сделали теплый туалет, подвели воду в каждый кабинет. В ФАПе ведет прием фельдшер, работает процедурный, прививочный, физиотерапевтический и смотровой кабинет. Пункт обслуживает более 470 человек.
Кроме того, парламентарии оценили организацию медицинской помощи в центре «АльфаМед» в поселке Залари. Учреждение оказывает медицинские услуги по 23 направлениям: забор более 600 видов анализов, диагностика, консультации специалистов, физиотерапия, массаж и другое.
В завершение депутаты побывали в Заларинской районной больнице. В январе 2025 года была официально введена в эксплуатацию новая детская поликлиника, рассчитанная на обслуживание 100 пациентов в смену. Строительство поликлиники началось в 2022 году по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Средства на строительство были выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость строительных работ составила более 500 млн рублей из федерального и областного бюджета, еще 106 млн рублей выделили на оснащение медицинским оборудованием.
В настоящее время необходимо благоустроить территорию больницы: сделать тротуары и парковочные места, обустроить проезжую часть. Как пояснил мэр округа, работы планировалось проводить в рамках инициативных проектов, однако это пока невозможно. Подобные проекты могут быть реализованы только на муниципальных землях, территория данной больницы находится в региональной собственности. В связи с этим Александр Ведерников отметил, что региональный парламент рассмотрит возможность законодательного закрепления механизма реализации инициативных проектов на земельных участках, находящихся в региональной собственности.