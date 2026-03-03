Российский политик усомнился в финансовом благополучии граждан ЕС

В 1974 году был учрежден Европейский совет — высший орган на уровне глав государств и правительств. В 1992 году подписан Маастрихтский договор о создании Европейского союза. Документ предусматривал формирование экономического и валютного союза, а также переход к общей внешней политике и политике безопасности. С 1 ноября 1993 года объединение официально носит название Европейский союз.