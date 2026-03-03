Российский политик усомнился в финансовом благополучии граждан ЕС

Жители большинства стран Евросоюза сегодня не ощущают финансового благополучия. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
По его словам, серьезные экономические трудности наблюдаются практически во всех государствах ЕС. Степашин отметил, что изначально Евросоюз создавался как объединение стран с единым экономическим подходом ради повышения уровня жизни граждан.
Он подчеркнул, что в настоящее время реального благополучия жителей большинства стран объединения не просматривается.
Европейский союз — крупнейшее экономико-политическое объединение европейских государств. Его предшественником стало Европейское объединение угля и стали, созданное в 1951 году для формирования общего рынка и модернизации промышленности.
В 1974 году был учрежден Европейский совет — высший орган на уровне глав государств и правительств. В 1992 году подписан Маастрихтский договор о создании Европейского союза. Документ предусматривал формирование экономического и валютного союза, а также переход к общей внешней политике и политике безопасности. С 1 ноября 1993 года объединение официально носит название Европейский союз.
