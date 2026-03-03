Беларусь планирует поставлять продовольственную продукцию в Того

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Беларусь и Того договорились выработать алгоритм для обеспечения доступа белорусской продовольственной продукции на тоголезский рынок, об этом шла речь на встрече главы белорусского внешнеполитического ведомства Максима Рыженкова с министром сельского хозяйства, рыболовства, животноводства и продовольственного суверенитета Того Антуаном Лекуа Гбегбени, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.
Рыженков в настоящее время находится с визитом в Того. В состав белорусской делегации также вошли представители министерств промышленности и сельского хозяйства.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в аграрном секторе, а также договорились выработать конкретный алгоритм для обеспечения доступа белорусской продовольственной продукции на рынок Того.
Кроме того, белорусская сторона готова предложить тоголезским партнерам комплексные решения по механизации сельского хозяйства.
«Того выразил заинтересованность в сотрудничестве в области механизации, ирригации и создания современной складской инфраструктуры», — отметили в дипломатическом ведомстве.
На встрече также был завершен процесс получения сертификатов соответствия для доступа белорусской продовольственной продукции в Того.
Сотрудничество в гуманитарной сфере.
Также Рыженков встретился с Министром иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Того Робером Дюссэ.
По словам министра белорусского МИД, Беларусь рассматривает Того, как одного из приоритетных партнеров на африканском континенте и как важный логистический хаб для выхода на рынки стран Сахеля.
Тоголезская сторона в свою очередь проявила особый интерес к развитию взаимодействия в гуманитарной сфере.
В связи с этим Рыженков рассказал о возможностях белорусской системы образования, деятельности Парка высоких технологий и научно-техническом потенциале Национальной академии наук Беларуси.
Белорусская сторона также передала на рассмотрение пакет из трех проектов отраслевых соглашений — между торгово-промышленными палатами, в областях сельского хозяйства и экспортного кредитования.
Помимо этого, были подписаны межправительственное соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также меморандума о взаимопонимании между министерствами иностранных дел двух стран о проведении политических консультаций.