В Братске в суд поступило больше полусотни исков от сотрудников майнинговой компании «Битривер» с требованиями выплатить зарплату

Первые исковые заявления в суд начали поступать еще в начале февраля. Последнее датируется 27 февраля. Всего за месяц в поступило почти 60 исковых заявлений. В картотеке суда указано, что все они касаются невыплаченной заработной платы, а также других выплат и компенсации за их задержку. Ответчиком по всем делам выступает ООО «Битривер РУС». Третьим лицом во всех делах указана ООО «Управляющая компания “Битривер”.
По многим исковым заявлениям уже назначены судебные заседания, небольшая часть была возвращена заявителям для устранения ошибок.
Сумма, которую задолжал «Битривер» своим сотрудникам, в информации из картотеки суда не указана.
Фрагмент из электронной картотеки Падунского районного суда.
Ранее сообщалось, что на главу майнинговой компании «Битривер» Игоря Рунца возбуждено уголовное дело по обвинению в сокрытии средств, за счет которых должно осуществляться взыскание по налогам. Рунца задержали 30 сентября 2025 года и отправили под домашний арест.
«Битривер» — крупнейшая майнинговая компания в России. В Падунском районе Братска располагаются ее производственные мощности. В городе также зарегистрировано юрлицо «Битривер РУС». «Управляющая компания “Битривер”, генеральным директором которой является Игорь Рунец, зарегистрирована в Москве.
По данным федеральных СМИ, выручка компании «Битривер» в 2024 году превысила 10 миллиардов рублей, а состояние Игоря Рунца на конец сентября того же года оценивалось в 230 миллионов долларов.
Компания «Битривер», в числе прочего, известна в городе и социальной деятельностью. При ее участии, например, в Братске зимой заливают каток возле местной мэрии.