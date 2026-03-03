В Братске в суд поступило больше полусотни исков от сотрудников майнинговой компании «Битривер» с требованиями выплатить зарплату

Первые исковые заявления в суд начали поступать еще в начале февраля. Последнее датируется 27 февраля. Всего за месяц в поступило почти 60 исковых заявлений. В картотеке суда указано, что все они касаются невыплаченной заработной платы, а также других выплат и компенсации за их задержку. Ответчиком по всем делам выступает ООО «Битривер РУС». Третьим лицом во всех делах указана ООО «Управляющая компания “Битривер”.