Подписки и рассрочки незаметно съедают доходы россиян и мешают копить

Некоторые привычки кажутся безобидными, но постепенно опустошают бюджет и мешают накопить резерв. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
В первую очередь он указал на многочисленные подписки на онлайн-сервисы. По отдельности они стоят недорого, однако за год сумма может оказаться значительной.
Еще одна распространенная ошибка — покупки в рассрочку без внимательного изучения условий. По словам эксперта, дополнительные комиссии и скрытые платежи увеличивают реальные расходы.
Третья привычка — рост трат вместе с ростом доходов. Вместо того чтобы направлять часть прибавки на накопления, люди сразу увеличивают уровень потребления.
Также Елин предостерег от инвестиций «на волне хайпа» без четкой финансовой стратегии. Такие решения часто принимаются под влиянием моды или рекламы и могут привести к потерям.
Отдельно эксперт напомнил о законной оптимизации налогов. Он советует хотя бы раз в год проводить финансовый аудит: проверять возможные вычеты, отчетность и структуру активов.
По словам Елина, в 2026 году налоговая система стала сложнее, но при этом расширились возможности для легальной экономии. Многие не используют индивидуальные инвестиционные счета, льготы на долгосрочные вложения, вычеты за лечение и обучение. В результате ежегодные потери могут достигать десятков тысяч рублей.
