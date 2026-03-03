Подписки и рассрочки незаметно съедают доходы россиян и мешают копить

По словам Елина, в 2026 году налоговая система стала сложнее, но при этом расширились возможности для легальной экономии. Многие не используют индивидуальные инвестиционные счета, льготы на долгосрочные вложения, вычеты за лечение и обучение. В результате ежегодные потери могут достигать десятков тысяч рублей.