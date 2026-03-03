Особую экономическую зону «Берег Байкала» создали в Слюдянском районе

IrkutskMedia, 3 марта. В Иркутской области появится еще одна особая экономическая зона. Речь идет о территории туристско-рекреационного типа «Берег Байкала». Постановление о ее создании подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 27 февраля.
Особую экономическую зону создадут в Слюдянском районе. Минэкономразвития РФ от имени Кабмина должен заключить соответствующее соглашение с правительством Приангарья.
В конце 2025 года эксперты заявляли, что «Берег Байкала» предусматривает экономическую трансформацию Байкальска. В рамках проекта запланировано комплексное развитие территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В планах создать инфраструктуру не только ту, что будет ориентирована на туристов, но и объекты, отвечающие повседневным потребностям города. «Берег Байкала» станет примером перехода от промышленно модели развития к сервисной и туристической экономике, сообщили эксперты «Российской газете».
Ранее сообщалось, что компания «Байкальский курорт» получила статус резидента особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» в Байкальске. Инвестор намерен возвести гостиничный комплекс категории три звезды, включающий гостевые дома, кафе, а также инфраструктуру для организации мероприятий и групповых занятий. Общий объём вложений в проект составит порядка 200 млн рублей, а его запуск запланирован на 2028 год.