Особую экономическую зону «Берег Байкала» создали в Слюдянском районе

В конце 2025 года эксперты заявляли, что «Берег Байкала» предусматривает экономическую трансформацию Байкальска. В рамках проекта запланировано комплексное развитие территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В планах создать инфраструктуру не только ту, что будет ориентирована на туристов, но и объекты, отвечающие повседневным потребностям города. «Берег Байкала» станет примером перехода от промышленно модели развития к сервисной и туристической экономике, сообщили эксперты «Российской газете».