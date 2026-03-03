Россиянам перечислили пять вредных финансовых привычек, которые мешают накопить деньги

По словам эксперта, таких вредных привычек всего пять. Одна из главных — подписки на сервисы и приложения, на которые по итогам года тратится крупная сумма денег. Вторая привычка — приобретения товаров в рассрочку, условия которой неясны. Третье — незамедлительный рост трат с повышением дохода. Следующая — эмоциональное инвестирование при отсутствии четкой финансовой стратегии.