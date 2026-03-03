Россиянам перечислили пять вредных финансовых привычек, которые мешают накопить деньги

Люди теряют деньги из-за неправильного поведения с деньгами и вредных финансовых привычек. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
По словам эксперта, таких вредных привычек всего пять. Одна из главных — подписки на сервисы и приложения, на которые по итогам года тратится крупная сумма денег. Вторая привычка — приобретения товаров в рассрочку, условия которой неясны. Третье — незамедлительный рост трат с повышением дохода. Следующая — эмоциональное инвестирование при отсутствии четкой финансовой стратегии.
И последняя, отметил Елин, кроется в нашей лени. Часто люди игнорируют законную оптимизацию налогов. Россиянам стоит каждый год проверять доходы, вычеты и отчетность. В 2026 году правила налогообложения несколько усложнились, однако и возможности законной оптимизации расширились.
Мы нередко игнорируем различные вычеты и льготы, хотя за год на этом можно сэкономить несколько десятков тысяч рублей.
