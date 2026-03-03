Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Просили «НО-ШПУ», получили «ДРО-ШПУ»: как предприниматели решили сыграть на узнаваемом бренде

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). Отечественные предприниматели нашли, мягко говоря, креативный способ быстро заработать без вложений в рекламу. На рынке появился препарат с названием «ДРО-ШПА». Да, вы всё правильно прочитали — именно так.

Источник: Vaib.Uz

Причём упаковка практически полностью повторяла дизайн известного препарата «НО-ШПА», производимого венгерской компанией Opella Healthcare Hungary Kft. Сходство оказалось настолько явным, что речь шла о возможном введении покупателей в заблуждение.

В Агентстве по интеллектуальной собственности не уточнили, как долго препарат находился в продаже, какой объём реализации был достигнут и соответствовало ли его качество заявленным стандартам. Эти вопросы пока остаются без ответа.

В итоге за нарушение прав на товарный знак на отечественную компанию был наложен штраф в размере 200-кратной базовой расчётной величины — это 82,4 млн сумов.

Эта история — хороший повод напомнить: при покупке лекарств стоит внимательно смотреть на название и упаковку. Иногда можно попросить «НО-ШПУ», а получить «ДРО-ШПУ». И что именно внутри такой «ДРО-ШПЫ» — вопрос, на который лучше не искать ответ на собственном опыте.