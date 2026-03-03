Просили «НО-ШПУ», получили «ДРО-ШПУ»: как предприниматели решили сыграть на узнаваемом бренде

Причём упаковка практически полностью повторяла дизайн известного препарата «НО-ШПА», производимого венгерской компанией Opella Healthcare Hungary Kft. Сходство оказалось настолько явным, что речь шла о возможном введении покупателей в заблуждение.
В Агентстве по интеллектуальной собственности не уточнили, как долго препарат находился в продаже, какой объём реализации был достигнут и соответствовало ли его качество заявленным стандартам. Эти вопросы пока остаются без ответа.
В итоге за нарушение прав на товарный знак на отечественную компанию был наложен штраф в размере 200-кратной базовой расчётной величины — это 82,4 млн сумов.
Эта история — хороший повод напомнить: при покупке лекарств стоит внимательно смотреть на название и упаковку. Иногда можно попросить «НО-ШПУ», а получить «ДРО-ШПУ». И что именно внутри такой «ДРО-ШПЫ» — вопрос, на который лучше не искать ответ на собственном опыте.