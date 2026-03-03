Просили «НО-ШПУ», получили «ДРО-ШПУ»: как предприниматели решили сыграть на узнаваемом бренде

Эта история — хороший повод напомнить: при покупке лекарств стоит внимательно смотреть на название и упаковку. Иногда можно попросить «НО-ШПУ», а получить «ДРО-ШПУ». И что именно внутри такой «ДРО-ШПЫ» — вопрос, на который лучше не искать ответ на собственном опыте.