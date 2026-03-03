Белоруссия пока отказалась от собственного порта в Приморье

Белоруссия передумала покупать портовый актив в Приморье для организации перевалки минеральных удобрений в Китай. Дружественная страна будет строить терминал в порту Мурманска с расчетом на дальнейший выход на Северный морской путь, сообщает ИА PrimaMedia.
Источники PrimaMedia говорят, что Белоруссия рассматривала варианты размещения терминала в портах Приморского или Хабаровского краев, но с учетом сложной логистики по железной дороге пока сделан выбор в пользу Севера, а не Востока России.
«Текущая геополитическая ситуация не располагает к восточному направлению, где экономика проекта сложнее, чем на севере. Из Мурманска доставлять грузы достаточно удобно, тогда как до Приморья еще нужно довезти их по железной дороге», — сказал представитель одной из стивидорных компаний.
Проект создания портовых мощностей президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили в Минске.
Президент Белоруссии выразил серьезную заинтересованность не только в организации экспорта белорусских грузов через мурманский порт, но и в транзитном получении грузов из Китая.
«Возможность отправки грузов в одну сторону и получения (грузов. — Прим. БЕЛТА) из Азии — это точно дает возможность проекту зажить. Хотя время непростое с точки зрения инвестиций. Это наш стратегический проект», — приводит слова Андрея Чибиса агентство БЕЛТА (18+).