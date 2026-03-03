Москва
Стоимость билетов из ОАЭ в РФ резко выросла на фоне действий США и Ирана

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке стоимость перелетов из Дубая в Россию резко выросла.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке стоимость перелетов из Дубая в Россию резко выросла. Об этом РИА Новости сообщила российская туристка, которая пытается вылететь домой раньше срока окончания тура.

По ее словам, она отдыхала в Дубае с мужем и двумя детьми, один из которых грудной ребенок. После сообщений о взрывах семья решила не ждать окончания путевки, рассчитанной до 5 марта, и вернуться в Россию раньше.

Женщина рассказала, что стоимость билетов на рейсы в Новосибирск или Екатеринбург достигает 360 тысяч рублей на четырех человек, включая грудничка без отдельного места. При этом вылет планируется в одну сторону.

Она отметила, что не уверена в гарантии вылета. По ее словам, туроператор предложил ждать, а просьба изменить дату за доплату пока осталась без ответа.

Читайте также: Эксперт заявил о ставке Ирана на затяжной конфликт с США и Израилем.

