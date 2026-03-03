Весенняя посевная кампания началась в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о начале весенних полевых работ в регионе. Первые аграрии — из Тихорецкого, Абинского, Лабинского и Калининского районов — уже приступили к посеву зернового гороха.
В ближайшее время к работе подключатся фермеры, планирующие посев пшеницы, риса, сахарной свеклы и подсолнечника. На посевную кампанию выделено почти 1,8 миллиона гектаров под яровые культуры.
Глава региона отметил, что сельскохозяйственные предприятия полностью обеспечены необходимыми семенами и техникой для успешного проведения работ. На предпосевном совещании обсуждались способы максимальной эффективности полевых работ, а также возможные риски и меры их предотвращения.
«Помощь селянам всегда готовы оказать наши ученые, — отметил Кондратьев. — Рассчитываем собрать достойный урожай».