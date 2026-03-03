ЦБ РФ усмотрел нарушения при принятии ЕС регламента о блокировке активов России

Банк России обнаружил грубые процедурные нарушения при принятии Советом ЕС регламента о блокировке российских суверенных активов. Сообщение об этом опубликовано на сайте финансового регулятора.
Главная претензия российского регулятора касается механизма утверждения документа, который противоречит уставным документам Евросоюза. Как пояснили в ЦБ, оспариваемый регламент был принят не единогласно, а большинством голосов, что является обходом требований статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.
Во вторник ЦБ оспорил документ от 12 декабря 2025 года в суде ЕС в Люксембурге. В ведомстве подчеркнули, что это продолжение последовательной работы по обжалованию незаконных мер Брюсселя в отношении российских резервов.
Ранее Кремль высказался о замороженных в Европе активах РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны продолжат попытки легитимизировать использование замороженных российских активов.