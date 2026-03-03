Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ РФ усмотрел нарушения при принятии ЕС регламента о блокировке активов России

Банк РФ подал иск в суд Люксембурга против регламента Совета ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Банк России обнаружил грубые процедурные нарушения при принятии Советом ЕС регламента о блокировке российских суверенных активов. Сообщение об этом опубликовано на сайте финансового регулятора.

Главная претензия российского регулятора касается механизма утверждения документа, который противоречит уставным документам Евросоюза. Как пояснили в ЦБ, оспариваемый регламент был принят не единогласно, а большинством голосов, что является обходом требований статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

Во вторник ЦБ оспорил документ от 12 декабря 2025 года в суде ЕС в Люксембурге. В ведомстве подчеркнули, что это продолжение последовательной работы по обжалованию незаконных мер Брюсселя в отношении российских резервов.

Ранее Кремль высказался о замороженных в Европе активах РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны продолжат попытки легитимизировать использование замороженных российских активов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше