Марк Цукерберг купил особняк за $170 млн на острове миллиардеров

Сооснователь компании Meta (Meta признана в России экстремистской и запрещенной организацией) Марк Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан приобрел особняк на искусственном острове Индиан-Крик в Майами за 170 млн долларов.
Сумма сделки стала одной из самых крупных частных покупок жилья в истории округа Майами-Дейд. Об этом пишет Bloomberg.
Резиденция расположена на участке площадью около 1,84 акра с прямым выходом к заливу Бискейн. Дом находится на стадии завершения строительства. В проекте предусмотрены несколько спален и ванных комнат, просторная кухня, медиа-зона и другие жилые и технические помещения. Завершение работ ожидается в ближайшие месяцы.
Индиан-Крик часто называют «бункером миллиардеров» из-за высокой стоимости недвижимости и закрытого формата проживания. Остров охраняется и включает ограниченное число участков.
Среди владельцев недвижимости в этом районе ранее назывался предприниматель Джефф Безос и другие крупные инвесторы. Район ценится за приватность, безопасность и расположение у воды, что делает его одним из самых дорогих жилых кластеров во Флориде.
Читайте также: Состояние основателя Telegram Павла Дурова снизилось до 12 млрд.