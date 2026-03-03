Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Цукерберг купил особняк за $170 млн на острове миллиардеров

Сооснователь компании Meta (Meta признана в России экстремистской и запрещенной организацией) Марк Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан приобрел особняк на искусственном острове Индиан-Крик в Майами за 170 млн долларов.

Сооснователь компании Meta (Meta признана в России экстремистской и запрещенной организацией) Марк Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан приобрел особняк на искусственном острове Индиан-Крик в Майами за 170 млн долларов.

Сумма сделки стала одной из самых крупных частных покупок жилья в истории округа Майами-Дейд. Об этом пишет Bloomberg.

Резиденция расположена на участке площадью около 1,84 акра с прямым выходом к заливу Бискейн. Дом находится на стадии завершения строительства. В проекте предусмотрены несколько спален и ванных комнат, просторная кухня, медиа-зона и другие жилые и технические помещения. Завершение работ ожидается в ближайшие месяцы.

Индиан-Крик часто называют «бункером миллиардеров» из-за высокой стоимости недвижимости и закрытого формата проживания. Остров охраняется и включает ограниченное число участков.

Среди владельцев недвижимости в этом районе ранее назывался предприниматель Джефф Безос и другие крупные инвесторы. Район ценится за приватность, безопасность и расположение у воды, что делает его одним из самых дорогих жилых кластеров во Флориде.

Читайте также: Состояние основателя Telegram Павла Дурова снизилось до 12 млрд.

Узнать больше по теме
Марк Цукерберг: биография филантропа и создателя запрещенной в РФ социальной сети
Американский предприниматель создал известную социальную сеть, которую не так давно заблокировали в РФ. Подробности биографии Марка Цукерберга, одного из самых богатых людей планеты, — в этом материале.
Читать дальше